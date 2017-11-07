Wolfenstein 2: The New Colossus: Видеообзор
|
Игра: Wolfenstein 2: The New Colossus
Жанр: action
Дата выхода: 27 октября 2017 г.
Разработчик: MachineGames
Издатель: Bethesda Softworks
Оценить игру (64)
Актуально для платформы: PS4
Продолжение культового «Вульфенштайн» — событие, которого стоило ждать! Увы, никакой интриги мы не сохраним: Wolfenstein 2: The New Colossus — это прямой претендент на то, чтобы возглавить список «Лучшие игры 2017».
Продолжение культового «Вульфенштайн» — событие, которого стоило ждать! Увы, никакой интриги мы не сохраним: Wolfenstein 2: The New Colossus — это прямой претендент на то, чтобы возглавить список «Лучшие игры 2017».
|
Комментарии (264 шт.)
|
«Вульфенштайн»
Неужели я дождался того времени, когда в русскоговорящем сегменте игру начали называть правильно)
|
Fix: Дмитрий прокололся уже на втором повторе(((
|
Знаешь, вот ни разу меня не корёбило, что Stein — читали как Штейн, а не Штайн. Спасибо, что уже не Стейн.
Вот за Risen было обидно. Ризен, но ни как не Райзен.
|
комментарий удален
|
Минутка занудства!
А ты уверен, что именно так правильно? ;) Слова Wolfen в немецком языке нету. Есть единственное число «Wolf» и читается как «Волф», а есть «Wölfe», читается как «Вёльфе». В английском, соответственно, «Wolf» («Вулф») и «Wolves» («Вулвс»). В общем, как правильно прочесть заведомо несуществующее слово «Wolfen» довольно трудно определить. Такие дела =)
|
Просто всегда так резало слух «штейн» и «стайн», что на «вульф» на радостях даже не обратил внимания)))
|
Токсичный динозавр и сюда добрался. Вольф'ен'штайн это бы не одобрил!
|
Есть как минимум город Wolfen. Ну и правила произношения указывают на прочтение слова, как «Вольфен».
|
Зная то, как разработчики Wolfenstein 3D озвучили немцев, сомневаюсь, что они нашли этот маленький городок на карте :D Но если предположить, что «Вульфбург» в Old Blood — это и есть Wolfen, то тогда да: «Вольфенштайн».
|
разговорном стиле
Не совместимое понятие с грамотностью. Можно и «ихние» сюда же добавить, раз уж на то пошло:)
В посте к грамотности я не докапывался, если что. Просто нашел совпадение довольно забавным.
|
Ну, почему и нет? Вполне можно добавить и «ихние», если мы говорим о комментариях на сайте, которые вряд ли кто-то будет оформлять в публицистическом или, прости господи, научном (самый убогий стиль в русском языке, да) стиле — что уж говорить про художественный (ну, который про «глаголом жечь сердца людей» и всё в таком духе). А вот с названиями чего-либо всё не так однозначно. Зачастую названия являются нейтральными, а не разговорными. Исключения немногочисленны: Inglourious Basterds, как пример, который, скорее всего, передаёт акцент героя Брэда Питта. Но в случае с Wolfenstein вряд ли ещё разработчиками Castle Wolfenstein 1981-го года подразумевалось хоть что-нибудь, связанное с лингвистическими тонкостями.
P.S. Я, если что не ставлю цель спорить с тобой, я просто поддерживаю разговор на любопытную тему ;)
|
Правильно «Вольфенштайн», если на то пошло
|
Так и есть
|
2:08 — настала пора заменить звук доната с «ууу, сука!» на брутального мещерякова с похмелья)
|
Лучший обзор на SG! Куда тыкнуть, чтобы вступить в партию ультразавров?
|
Самая настоящая боль — осознавать что именно эта игра у меня не пойдёт (((
|
Скажи это моему FX 6100 (Андромеда 30-60 fps, Сидж — 70-100)
|
Келебро, это один из твоих лучших обзоров. Настолько смешного и в то же время душевного контента просто единицы во всём интернете. Спасибо тебе за такой контент. От души прям.
|
Тебе спасибо! Рад стараться!
|
|
Любишь в хейло пострелять? =)
|
Большое спасибо, именно, за творческий подход! Смотрю всех авторов, но никогда не пропускаю твои и Василия обзоры. Даже если игра не совсем интересует. У тебя оригинальные идеи и обзор получается всегда интересным, а у Васи, попросту, стабильно хорошо.
|
Но блин, мне тоже понравился обзор с котиком. Котэ няшнэ… А, погодь...
Показать картинку
|
Тут меня больше задел финал обзора. После него мне стало стыдно что я даже думала о том чтобы спиратить вульфа :D
|
Ну так «один из». Келебро умеет в подачу, и с этим никто не спорит.
|
Цирк с котами какой-то. На каждом моменте с котиком накатывал испанский стыд.
Вульф не купил, потому что к жанру шутеров отношусь нейтрально. Может быть, на распродаже возьму. Но купил Прей, и он прекрасный, да.
|
Вульф прекрасен, а насчет котов я полностью соглашусь… такими темпами вся редакция превратится в цирк с котами.
#ВернитеКулакова
|
|
Годнота
|
Вопрос к игравшим и прошедшим, конфликт с фашистами так и остался чёрно-белым? Мы почти 100 % хорошие, они уххх какие плохие? В первой части мне остро не хватало более сложных проработанных персонажей с другой стороны баррикад и несогласных с режимом граждан Германии на нашей стороне (тот, что был и причина, по которой он присоединился к подполью, меня не впечатлили). Есть изменения в этом плане?
|
В сюжетном плане игра хуже Нью ордера. Из новых персонажей интересным можно назвать только Сигрун — дочь фрау Энгель (она как раз подходит под описание «несогласного с режимом гражданина Германии на нашей стороне»).
|
Про нацизм можно снимать или «Список Шиндлера» или «Железное небо». И «Список...» уже был в первой части.
то есть если бы Спилберг снял «Список Шиндлера 2 — Воскрешение», в котором Лиам Нисон бы топором раздавал люлей нацистам, и пролезал в водопроводные трубы диаметром в 15 сантиметров, то это было бы норм?
|
Я не указываю, ни в коем случае, но может вам стоило бы попробовать относиться по всему этому проще, видеть не негров, геев, женщин и т.д., а обычных людей со своими историями?
|
Нет, далеко не все нацисты плохие(например дочка Энгель Зигрун), но игра не уделяет на этом акцента по большей части. Есть и наоборот персонажи, которым нацистский режим нравится, например
. А вообще лучше самому купить и оценить, оно того очень стоит.
скрытый текст
отец Бласко, хуже чем многие нацисты вместе взятых
|
Почему в игре про нарочито клюквенный фашизм фашисты вдруг должны становиться сложными личностями с тонкой душевной организацией?
|
Несмотря на всю клюквенность, новые Вольфенштейны это по моему единственные игры, которые показывают нацистов не как обычных противников, а как настоящих злодеев. Концлагеря, эксперименты на людях, истребление народов, речи о превосходстве арийской расы — в Колде или медальке за отвагу такого не увидишь. При этом благодаря подслушанным диалогам можно понять что не все фрицы тут выставлены маньяками, и среди рядовых есть обычные солдаты, ставшие жертвами пропаганды и переписанной истории.
|
Так мне эта нарочитая клюквенность и не понравилась. Пускай сами фашисты будут чистым злом, но в игре будет какая-нибудь германская организация, борющаяся с фашизмом. Почему все немцы, которых мы встречаем в игре, кроме одного вышеупомянутого примера, — это карикатурные злодеи либо тупые болванчики, которых мы косим сотнями? Вот чего мне не хватило, после того как я тут и там слышал о глубоком сюжете в New Order и проработке сюжетной составляющей.
|
в игре будет какая-нибудь германская организация, борющаяся с фашизмом.
Требует логику, но сам идешь против логики. Зачем немцам в мире Вульфенштайна бороться с фашизмом? Те, кто был против, тех сгнобили в канцлагерях. А так, немцам ништяк- выиграли войну, господствующей раса. Почему их вообще должно волновать, что каких- то унтерменшей уничтожают? Работа есть, все есть у них, Гитлер был прав, зачем им рыпаться? В мире победившего нацизма все нацисты
|
Требует логику, но сам идешь против логики. Зачем немцам в мире Вульфенштайна бороться с фашизмом?
Зачем некоторые белые борются за права чёрных? Почему есть мужчины-феминисты?
Те, кто был против, тех сгнобили в канцлагерях.
И у них не было друзей/родственников/знакомых, которым не понравились такие меры? К тому же, в самой игре есть прямые и косвенные упоминания того, что не все немцы довольны режимом, так почему побольше таких примеров в ней самой не показано?
И опять-таки, это моя проблема с восприятием игры, я, начиная играть, ждал большей серьёзности от сюжета и лучшей проработки сюжетной части, в вину игре это не ставлю, написал же «мне не хватало», а не «в игре этого нет, вся игра дерьмо». Неужели обязательно воспринимать это как претензию к игре в целом, а не недостаток с моей субъективной точки зрения? Но для меня важно, как обстоит ситуация во второй части, чтобы определиться, порадует ли сюжетная её составляющая меня лично.
|
К тому же, в самой игре есть прямые и косвенные упоминания того, что не все немцы довольны режимом, так почему побольше таких примеров в ней самой не показано?
В мире Вульфа нет предпосылок для революционной ситуации. Недовольные есть всегда режимом, но наврядли это не довольство вырвется на улицу и они пойдут свергать режим.
Цимес в том, что если у людей есть стабильная работа, хорошая зарплата, и вера в будущее, подкрепленная правильно идеологически, то никто не будет рыпаться. Зачем немцам что-то устраивать, бороться с режимом? Чего они собираются добиться этой борьбой, если у них всё уже есть?
Немцев и в реальной жизни все устраивало, пока в 1945 году не сработал у них инстинкт самосохранения.
Зачем некоторые белые борются за права чёрных? Почему есть мужчины-феминисты?
Не путай демократический режим и фашисткий. Если бы тебе сказали, что ты представитель высший расы, человек первого сорта, истинный, могучий ариец, элита, и вся твоя культура была нацелена на пропаганду этого, ты бы стал с этим бороться? Ты бы приравнял бы себя добровольно к унтерменшам, неполноценным людям?
В твоих примерах присутствуют комплекс вины, а в мире Вульфа этого бы не было. Ты прав, ты победил в войне со всем миром, ты охеренный пацан. А все проиграли, потому что они низшие, а ты высший.
И да, у Бласковица и компании мало времени для восстания. Уйдет их поколения и всё, все станут фашистами. Их внуки заговорят по немецки, поверят в то, что Америку освободили в конце 40-х и здравствуй Тысячелетний Рейх.
|
в игре будет какая-нибудь германская организация, борющаяся с фашизмом
с нацизмом, во-первых.
во-вторых, на нацизме третий рейх и строился. любой, кто не согласен с этой точкой зрения, сразу становится врагом государства.
и в-третьих, во времена ссср было много советских организаций, борющихся с государством?
|
ВОТ! ВОТ!!! На кой хер в игре с клюквенными фашистами нужен вообще «сложный» «душевный» сюжет??? Меня безумно бесил ноющий через каждый пять секунд Блазкович (хотя это был не Блазкович, а Макс Пейн) в New Order, и когда я начал New Colossus и услышал снова нытье первая мысль «всратые машингаемс, и эту игру угробили», но спасибо русской озвучке, которая убирает частично из Блазковича сопли, а так же тому, что со второй половины Блазкович перестает ныть и в игре остается только фарсовый трешак — это прекрасно. Сюжет испоганил New Order (сюжет и всратый резак, которым принуждали пользоваться как можно чаще в NO), но видимо кто-то в машингаемс пришел и сказал в какой-то момент разработки NC «уберите нахер это говно с нытьем, это позорит и убивает серию».
|
Как уже сказали, в сюжет ввели персонажа, исключительно противоположного нацистской идеологии — дочь генерала Энгель, Сигрун.
Но увы, это не проработанный персонаж. Она нарочито белая и пушистая, с комплексами и всячески открещивается от «подвигов» своих немецких товарищей. Так что в целом игра остаётся черно-белой, каковой и задумывалась.
|
Это не та игра, чтобы ожидать от нее продуманных персонажей-противников. Окупированная нацистами Америка тут довольно шаржовая, как и вся сторона нацистов. Поклонники режима, обсуждающие аукцион рабов, расхаживающие по улицам члены ККК, и т.д… Тут нет того уровня серьезности, чтобы вызывать сожаление к вражеской стороне.
|
Потому что нацизм-одна из последних вещей, к которым принято только однозначное отношение.
Это одна из последних в мире вещей, которые идентифицируются исключительно с отсутствием человечности как таковой.
Если есть сомнения на этот счет-спросите человека с вытатуированным на предплечье номером, он вам пояснит.
|
есть присоединившаяся к сопротивлению дочка фрау Энгель,
Разрешите докопаться. Вот вы все пишите, что дочка Фрау Энгель присоединилась к сопротивлению, ибо она против фашизма. Но это не так. Она не против режима. Здесь конфликт идет именно между матерью и дочерью, Энгель ее довела до того, что она психанула, в результате чего она оказалась с Бласковицем. Она бы так и так бы сбежала из дома, но она выбрала самый лучший вариант, чтобы ее родная мама не нашла.
|
Хм, не согласен, нет. Она просто не жестокий человек, и не видит своего места в окружении, тем более рядом с матерью. Ну и настрой против матери никак не объясняет её последующую помощь повстанцам. Плюс её агрессивная реакция ближе к финалу, когда её достали все называть нацисткой, довольно естественна. Дочка Энгель ХОЧЕТ бороться против системы
|
не видит своего места в окружении, тем более рядом с матерью. Ну и настрой против матери никак не объясняет её последующую помощь повстанцам. Плюс её агрессивная реакция ближе к финалу, когда её достали все называть нацисткой, довольно естественна. Дочка Энгель ХОЧЕТ бороться против системы
Благодаря ей сбежал самый опасный преступник 3 Рейха, убив еще пару десятков солдат. Она ВЫНУЖДЕННА помогать повстанцам и становиться своей среди Крайзау, так-как назад у нее пути нет. НАцисты ее просто сгнобят в концлагерях. А если она будет топить за Гитлера и фашизм среди повстанцев, то ее грохнут уже повстанцы. Поэтому она и начала говорить, что она против нацизма, не нацистка и т.д. Инстинкт самосохранения. Но это первая причина. Вторая заключается в том, что дочь Энгель затюркана матерью, которая лепила из нее белокурую арийскую, безупречную деву. А Крайзау приняли ее такой, какой она есть, ее они не пытались переделать. Она нашла свое место, стала своей. И это сцена -«Что она не нацистка» — это защита, чтобы ее не гнобили и здесь, среди повстанцев, и она наконец стала
своей. Защитила свое место в Крайзау. ТАк что я лично не вижу, что дочка Энгель как-то против системы и против фашизма. Это слишком однобокое прочтение персонажа.
|
Благодаря ей сбежал самый опасный преступник 3 Рейха
Да! Именно она решила помочь бежать им на процессе казни. Она не ушла в сторону, она не стала поддерживать мать, она помешала убить двух опасных преступников и она не убежала в окружении орхраны за матерью. Это было её осознанное желание. И было её желание вывести их с этого корабля. Она не старалась потом сбежать с подлодки, она проникалась симпатией к повстанцам и охотно им помогала. По её поведению это совершенно не похоже на попытку самосохраниться среди врагов.
Это слишком однобокое прочтение персонажа.
В рамках New Colossus как раз самое оно. Это и не сложный и не особо глубокий персонаж. Сюжет и герои в целом не располагают к сложному анализу
|
Куда она могла сбежать с подводной лодки? В концлагерь? Весь мир контролируется нацистами, ей не куда бежать. Единственное безопасное место для нее — подлодка повстанцев.
Она не решила помочь. Это было похоже на истерику и подростковый бунт. Она просто не смогла перейти через табу убийства, как ее мать.
|
Оставаясь на корабле нацистов, она могла точно так же сбежать от одного побитого и одного калеки.
И куда она бы сбежала, став причиной побега Бласковица? К расстрелу за сговор с самый опасным преступником 3 Рейха? Как вы вообще катсцены смотрите то? Она слезно просила мать не убивать, а когда Вайата Энгелина попыталась зарубить, она психанула и толкнула ее, в результате чего, Бласковиц и Вайат сбежали. Это не был целенаправленный план. Она действовала под эмоциями. А потом включился инстинкт самосохранения — она поняла, что этим отрезала себе путь назад. За подобную херню ей бы паяльник засунули в одно место в лучшем случае, в худшем бы попала в концлагерь.
|
А потом включился инстинкт самосохранения — она поняла, что этим отрезала себе путь назад.
Это не инстинкт самосохранения. Она хотела этих людей пощадить, люди эти выжили. Ну и дальше она решила примкнуть к тем, к кому у неё была жалость.
По поводу паяльника и концлагеря — вряд ли. Это всё же дочка высокопоставленного военного, её фактически только сама мать могла и упечь. А раз она этого не сделала до сих пор — а ведь это явно не первый выход дочки на боевые действия с мамашей — то вряд ли упекла потом. Да и если б дочка сбежала с подлодки, она могла бы вернуться к матери и выдать местонахождение повстанцев.
|
По поводу паяльника и концлагеря — вряд ли. Это всё же дочка высокопоставленного военного, её фактически только сама мать могла и упечь.
Которая помогла самому опасному преступнику в истории 3 РЕйха. Как ты думаешь ее мать — безумная фанатичка, люто преданная делу Гитлеру, и ненавидящая Бласковича, будет помогать своей дочке избежать суда и паяльника, рискуя своей карьерой? Энгелина сама ее и расстреляет прилюдно, ведь Рейх превыше всего.
на хотела этих людей пощадить, люди эти выжили. Ну и дальше она решила примкнуть к тем, к кому у неё была жалость.
Вот скажи, ты помогаешь сбежать преступнику, который убил тысячу человек. После этого у тебя вообще есть выбор, кроме как сбежать вместе с ним? ИЛи ты думаешь, что все поймут и простят тебя?
Да и сама сцена была срежиссирована так, что это все было сделано на эмоциях.
Да и если б дочка сбежала с подлодки, она могла бы вернуться к матери и выдать местонахождение повстанцев.
Отсек F. И как ты собираешься выдавать местонахождение ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ!!! Она же передвигается.
А так, бесполезный спор. Тебе кажется, что если ты помог опасному террористу и преступнику, повинному в Смерти тысячи тысяч человек сбежать, то тебя погладят по голове, обнимут и простят, ведь твоя мать- высокопоставленный генерал. А мне кажется, что засунут паяльник и тебе, и матери, если она попытается вступиться за тебя.
|
будет помогать своей дочке избежать суда и паяльника, рискуя своей карьерой?
риторический вопрос. образ Энгельс не настолько раскрыт, чтоб можно было ответить на этот вопрос
Рейх превыше всего
что-то по её дочке незаметно
После этого у тебя вообще есть выбор, кроме как сбежать вместе с ним?
конечно есть
Отсек F
ага, один раз в пол-года сработал
Она же передвигается
неважно. если дочка хотела предать или саботировать повстанцев, она бы нашла для этого способ
тебя погладят по голове, обнимут и простят, ведь твоя мать- высокопоставленный генерал
какое-то однобокое видение проблемы
|
Отличный обзор Келебро, соглашусь с человеком выше, наверное обзоры на Yooka-Laylee/What Remains of Edith Finch и этот оказались лучшими за год, надеюсь и впредь будешь удивлять.
От себя добавлю — вчера буквально прошел игру и как же я рад, что эти 2 куска чуть было не были потрачены на SoW, столько эмоций за 10 часов давно не испытывал. Постановка, подача, саундтрек от Мика, даже финальные титры в игре(как и в DooM 2016) сделаны прекрасно. Определенно мой претендент на игру года на TGA.
|
Кстати по поводу лицухи, поиграл в паритку и хочу купить теперь диск под ПС4, но меня стремает озвучка. Есть возможность переключить язык озвучки с ру на оригинал в соневском издании, или так придется покупать англ версию?
|
Повторюсь.
За этот высер про героя, коего превратили в вечно ноющую жидовскую девочку подстилку черномазой бабцы ещё и деньги платить?
А разрушающиеся уровни они сделали? А красивые уровни они сделали?
Практически все уровни в игре – это калька с «Фоллаут 4» и «Дум» 2016-ого года. Те же цветовые решения, те же антуражи стерильных коридоров и разрушенных высоток. Того и гляди из-за угла гуль выскочит, или имп за жопу куснёт.
Искусственный интеллект как в «Страхе» написали? Дизайн оружия?
Ой! Тоже забыли. Единственное на что способны болванчики – умирать, НО разработчики абсолютно похерили баланс. Если играть мА максимальной сложности, то убивают с полтычка, как в какой-нибудь «Арме», а на минимальном не умрёшь вообще. Это странно, ибо в «Синдикате» баланс сложности, как и ощущение от оружия выверены превосходно. Да и не принципиально из чего разносить вражин, выглядит, звучит и стреляет оружие одинаково.
Может быть, уровни составлены интересно или необычно задекорированы? Опять нет! Может быть из налёта фантастики, авторы превратили своё произведение во что-то глубокое? Да что вы? У нас герои плавают полгода на подлодке с фрицами, о которых даже не подозревали! Это не фарс и не сюр, это не комедия и не чернушная драма, аки первая часть. Это петушиный жидовский либеральный высер про сильных независимых негритянок, голых беребенных баб в крови с автоматом в каждой руки и сопливую жидовскую девочку героя в обёртке амбала.
Даже лицо изродовали на жидовскую харю какого-то дауна.
Во что они превратили Гитлера? Да за такое разработчиков самих надо сжигать в печи.
Накипело. И это ещё не все претензии, не графоман, лень печатать.
В мире игры, где пересаживают головы и мозги в роботов и совепшенные тела, есть фюрер с немощным ттелом и разумом. Отсюда вывод — разработчики преднамеренно «уничтожили», пожалуй, единственного исторического персонажа в игре, самого яркого, в теории, персонажа. Что лишний раз говорит нам о слабости белой расы в 21-ом веке. Отсутствие уважения к себе.
А позиция Дмитрия мне понятна. Были бы яйца у игрожура, то подобных рецензий мы бы почти не наблюдали. Но все мы зависимы. Все мы покупаемся и продаёмся.
|
То есть если в игре есть женщина, то сразу надо ныть про «ууууу, как надоели эти сильные женщины, так ещё и чернокожие, что это такое???????». Следуя твоей логике, Бласковиц не имеет право иметь человеческих эмоций, потому что… Он должен убивать немцев и не ныть? То есть тебя устраивает играть за плоского персонажа. Интересно. «Кальки» с Fallout 4 и Doom представлены по одному уровню и разбавляют локации, что в этом плохого-то? И раз на то пошло — такой цветокор и дизайн был заложен в The New Order, который вышел раньше и Fallout 4, и Doom 2016. Не знаю, что ты ожидал от игры, если она тебя так разочаровала.
|
То есть если в игре есть женщина, то сразу надо ныть про «ууууу, как надоели эти сильные женщины, так ещё и чернокожие, что это такое???????»
Справедливости ради стоит отметить что Грейс — ужасно раздражающий персонаж. Видимо, разрабы брали за основу суровых героинь из фильмов жанра блэксплойтейшен, и сильно перестарались. Эта бабища сразу после появления начинает оскорблять всех встречных персонажей и командовать Блажковичем так словно он её личный слуга. При этом её развитие из злобной стервы в нормального лидера происходит слишком поздно, благодаря чему она портит нам кровь на протяжении почти всей игры.
Следуя твоей логике, Бласковиц не имеет право иметь человеческих эмоций, потому что… Он должен убивать немцев и не ныть? То есть тебя устраивает играть за плоского персонажа.
Блажкович в Нью ордере задвигал стильные меланхоличные монологи. А в Нью колоссе его монологи, увы, превратились в нытьё на ровном месте про Кэролайн и ангельские крылья. Даже Сет не понимает чего это Блажкович такой грустный, хотя он его оперировал и должен знать о его здоровье.
|
Ну Бласкович в нье ордере и Бласковиц в Колоссе несколько разные люди. Как никак а ожидания детей накладывает некую ответственность и изменения в характере. Тем более осознание того, что он умрет так и не увидев детей, да и еще оставит их в этом нацистком аду не добавляет оптимизма. Однако идет и продолжает мочить нацистов.
|
Бласкович в нье ордере и Бласковиц в Колоссе несколько разные люди
Очень разные, в том числе благодаря странному реткону про отца. В Нью ордере Блажкович вспоминал свою прежнюю жизнь с ностальгией, и сразу взбесился на слова Джими Хендрикса о расизме в Америке. А в Колоссе внезапно выясняется что Блажковича в детстве бил отец-расист.
|
Ага и по тому он таскает жену с близнецами на 7 месяце на передовую? Это не говоря про тот момент когда Аня лихо запрыгивает быстрее бджей в закрывающийся люк… Как по мне разрабы желая усидеть на двух стульях (серьёзности ситуации и фарса происходящего) по загоняли себя в такое количество ям что к любому моменту игры можно предъявить претензию что она не соответствует ни первой части и самой себе.
|
Грейс колоритно-стереотипна, тем и подкрепляет свой образ руганью. Меня лично смущало наличие Ани на поле боевых действий, даже для трэш-шутера ну очень выдирается на глаза. Хотя может гормоны детей Бласковица сделали её мега-крутой, не знаю, от этой игры можно ожидать что угодно :)
По поводу Кэролайн. Да, соглашусь что вспоминают её с «крыльями» больше половины времени, но это не идёт в разрез образу БиДжея из предыдущей игры. Подобные фразочки продолжают давить депрессухой и тоской от приближающейся смерти.
|
Блазкович и в нью ордере задвигал сопливое псевдофилосовское нытье. И отвечая на вопрос alucarfa — нет, крутой шкафоподобный мужик с квадратной челюстью в драйвовом мясном шутере не имеет права быть плаксивой девочкой, так как это разрушает и драйв и даже кровавость уже не так брутально и круто смотрится. Wolfenstein The New Order был ярким примером правоты Кармака: шутерам нужен сюжет не сильнее, чем порнофильмам.
|
Когда черномазая бабища затыкает за пояс ветерана с тридцатилетним стажем ВС и подминает управление восстанием под себя, то поневоле задумаешься. Беременная баба на фронте? Вы серьёзно? Конечно, игра — фантастика, но она не уживается в своих же рамках, где подобное недопустимо.
По уровням: их в игре всего-то два типа — городская разруха (ядерная и гетто), да стерильные помощения военных лабораторий и комплексов.
А ожидал я от игры углубления в антиутопию, а не цирк с дегенаратами-героями, кои не созидают ничего, а лишь ведут себя, аки бесславные ублюдки из одноимённого фильма. Я ожидал умных и харизматичных фрицев во главе с молодым Гитлером в теле суперсолдата (зеркальное отражение главного героя), но вместо этого во врагах у нас только полоумная бабка-мясник.
Вы горазды только минусы ставить. Может быть, ответите за них комментариями по делу? Или мозгов, аки у героев восстания?
|
Это как от Дума ожидать Биошок, я не знаю. Всегда радовали такие люди, которые вкатываются в обсуждение вещей, не соответствующих их вкусам и начинают обсирать эти вещи за это. Нормальные люди пришли играть в Wolfenstein, ожидая именно того, чем он известен — спинномозгового шутера с упоротыми фашистами и брутальным Бласко, который режет их на фарш.
|
Нью ордер и Нью колосс — форменные сюжетные шутеры с кучей персонажей и тремя часами катсцен. Не пойму при чём тут Дум и спинномозговые шутеры (тем более что на харде игра наказывает «мясного» игрока быстрой смертью).
|
Я прекрасно понимаю ваши взгляды, знаю ваши доводы, но люблю добрую беседу. Важен процесс, а не результат. всё равно все останутся при своём мнении.
|
люблю добрую беседу
Это петушиный жидовский либеральный высер про сильных независимых негритянок, голых беребенных баб в крови с автоматом в каждой руки и сопливую жидовскую девочку героя в обёртке амбала.
|
Если ты не заметил, в тексте много устаревших понятий. «Добрый» в значении «хороший», букет слов и словосочетаний, сложения их в текст, доводы, изысканно поданные на стол дискуссии.
|
превратили в вечно ноющую жидовскую девочку подстилку черномазой бабцы
Развитие персонажа, наделение его человеческими эмоциями и переживаниями (читай — нытье) это неплохо, особенно, если нашей коллективной задачей стоит превращение видеоигр в признанное искусство, а не голую тренировку моторики
ещё и деньги платить
За все надо деньги платить, ибо пиратство суть паразитизм. В реальном мире без финансовой поддержки и экономической окупаемости даже самые лучшие идеи обречены на провал.
А разрушающиеся уровни они сделали?
О какой степени разрушаемости мы говорим? Укрытия, кажется, и в НО простреливались. А полная разрушаемость к чему?
А красивые уровни они сделали?
Это по большей мере оценочное понятие, основанное на эстетических предпочтениях оценивающего. В индустриализме есть своя красота. Хотя, ИМХО, мне тоже уровни не показались красивыми. Но атмосферными, да.
Практически все уровни в игре – это калька с «Фоллаут 4» и «Дум» 2016-ого года. Те же цветовые решения, те же антуражи стерильных коридоров и разрушенных высоток
Ну хз, хз. Для такого заявления нужны пруфы и анализ, иначе голословно. Если и там, и там есть коридор, то этого еще маловато для кальки. Схожесть Фолаута и Вульфа, которой лично я не очень замечаю, можно объяснить общим направлением ретрофутуризма со взятыми за основу 1950-ми годами. Только в Фоле это постапокалипсис на фоне идиллического ретрофутуризма, а в Вульфе это альтернативный мрачный ретрофутуризм.
Искусственный интеллект
…
Это петушиный жидовский либеральный высер про сильных независимых негритянок, голых беребенных баб в крови с автоматом в каждой руки и сопливую жидовскую девочку героя в обёртке амбала
А это хэйт ради хэйта, с излишней для России расовой нетерпимостью. Читать противно, сопереживать сложно.
Во что они превратили Гитлера?
А посмотри второй сезон Пастыря, там Гитлер прямо единственный положительный персонаж. Что касается изображения нацистов и Гитлера в частности, то в этом как бы и соль. Никто не преследует цели показывать хоть какой-то реализм или изучать нравственные дилеммы Рейха. Это сатирическое сознательно бросающееся в крайности чрезмерно гипертрофированное произведение, где на фоне не самых идеальных героев злодеи должны быть настоящими монстрами (коими, бытует мнение, они и являлись). Понимаю ли я, как человек изучавший историю, что даже Гитлер не был мелким, слабым, подлым, отвратительным, одномерным карикатурным персонажем? Да, понимаю. Хочу ли я накручивать на пулемет кишки харизматичного, в чем-то одаренного, крайне сложного и скорее всего душевно сломленного бывшего художника? Определенно нет. Артистик чойс разрабов меня вполне удовлетворяет.
Что лишний раз говорит нам о слабости белой расы в 21-ом веке. Отсутствие уважения к себе.
Тебе белый капюшон печатать не мешает?
Резюмируя вышесказанное и отвечая на твой вопрос о том, за что эти минусы, не претендуя на истину в последней инстанции и говоря только за себя, поясню.
Твой комментарий содержит огромную кучу неконструктивного и неоправданного хэйта, приправленного еще большей кучей совершенно отвратительного расизма. В результате чего даже те редкие в общем то справедливые мысли остались незамеченными обитателями сайта. И как итог, за свой склизкий и большой кусок негатива, ты получил большой и склизский кусок кармических минусов.
|
Что-то ты слишком серьёзно воспринимаешь игру в нарочито трэшовом жанре альтернативной истории. Просто прими это и всё будет в порядке.
Что лишний раз говорит нам о слабости белой расы в 21-ом веке. Отсутствие уважения к себе.Это вообще немыслимо. Как можно выдвигать такой алогичный вывод, даже не пытаясь проникнуться концепцией игры?
|
Да он на дваче интеллектуалов тамошних почитал походу, вот и. Там о том же самом плачут, разнесчастные.
|
Игры — искусство, а искусство — отражение реальности. Логика такова. Да и сужу не по одной игре или иному виду самовыражения.
|
Несколько упрощённый взгляд на искусство. Оно не всегда обязано отображать внешнюю реальность. Ну да ладно, мы тут не об этом.
Всё же, в рамках конкретно этой игры, мы имеем разношёрстное восстание, в котором участвует множество колоритных персонажей. И просто так выделять кого-то из них хотя бы даже по внешним чертам — ошибочно, так как работают они на одной стороне. Поэтому тут нет «слабости» или «неуважения к себе» — есть одна большая машина, в которой просто работают самые разные винтики ради общей цели.
|
Ты с двачей что ли пришел? Возвращайся назад в свою помойку.
|
Мне кажется, где-то я уже видел это говно в виде коммента.
|
Вообще ни одного элемента интерфейса не использовал, они мне всю стилистику ломают)
|
Забыл, короче говоря. Я когда домашку в школе забывал сделать тоже говорил, что сочинение на тему «Осень золотая» стилистически не подходит к предыдущим моим работам, и поэтому я не записал его в тетрадь.
|
|
Так она получила «Наш выбор» =)
|
Кост прошлым Вульфам «Похвально» поставила. Хотя игры заслуживали «Изумительно»!
|
Эту женщину вообще не надо допускать обозревать такой крутой шутер с таким проработанным миром и с многослойной культурной составляющей, которая иногда не очевидна. Максимум что ей можно давать на обзор это Колду, там все просто и понятно.)
|
скрытый текст
Обзор CoD WW2 делает не она, а Денис Карамышев
|
Battlefront 2 делает… Саша Кост. Она сказала об этом на стриме по CoD WW2
|
|
Ну, если уж быть занудой, то Келебро сравнивает игру, которая только-только вышла, и игры, которые прошли через несколько распродаж в Стиме :)
А так-то старт у Вульфа по стимовским меркам нормальный.
|
Ну, если уж быть занудой, то я по факту не отсылался к продажам игр, которые Келобро демонстрировал в
|
Зачем тогда игру одновременно с быдлоплатформой выпускать?
Надо было делать временный эксклюзив на консоли, а месяца через три выпустить для была.
PS. Быдло это те кто ператят игру обосновывая типа в духе: «мамака денег не дала».
|
Быдло умеет только «бычить», но не аргументировать))
|
Быдло тут получет «баном» по шапке, собственно получите распишитесь.
|
«Надо было делать временный эксклюзив на консоли, а месяца через три» для тех «кто ператят игру обосновывая типа в духе: «мамака денег не дала».» — но кому нужна редактура, экономия символов и времени, донесение смысла, когда можно просто оскорбить людей((
|
Я думал что для меня лучшей игрой года останется Прей, но Вульфенштайн ворвался на первое место в мой топ стремительно и без компромиссно. Лучшая игра года, а может быть и всех времен.
|
Не покупал и не пиратил — увы, но вульф не интересен. Купил Shadow of War в минувшем сезоне, с большим удовольствием геноцидил урков не касаясь сундуков и сетевых элементов(ток ради ачивки). Я доволен и не жалею. Как и те, кто купил новую игру про выпил нацистов. В прошлом осеннем сезоне купил только Dishonored 2 — мало нынче игр, на которые действительно хочется тратить кровные.
Обзор хороший, отличная агитация. Вот только насколько хорошо продастся новый Вульф? Это может повлиять на будущую политику кампаний, как мне кажется. Ведь по слухам, в новом НФС баланс заточен на микротранзакции под чистую. Мы на пороге тёмных времён, товарищи.
|
Закидайте меня камнями, но новый вульф это совсем не изюм.
Сюжет гораздо хуже. Почти все новые персонажи — раздражающие шаблонные карикатуры, да и те что уже были стали хуже (Фергус вообще превратился в комик-релифа со своей рукой). Меланхоличная атмосфера Нью ордера похерена, теперь тут сплошной трэш и угар. При этом даже этот трэш и угар на уровне не смогли выдержать, и после сцены с головой игра становится всё скучнее и тупее. Концовка — разочарование, игра страдает синдромом «mankind divided» — настоящей кульминации нет, финал приберегли для следующей игры.
Левел-дизайн хуже. 50% игры проходит в одинаковых бетонных стенах, еще 50% — на одинаковых улочках. Куда делись дизайнеры, создавшие офигенный замок в The Old Blood?
В геймплейном плане тут практически ноль нововведений, игра больше похожа на большой аддон к Нью ордеру. Вообще в шутерах куча нововведений необязательна, но тут это как то бросается в глаза. Не считать же за нововведение три примитивных апгрейда?
Баланс сложности сломан нафиг. Индикация получения урона очень слабая, первую половину игры когда у Блажковича только 50 здоровья меня регулярно ваншотали, и я даже не мог понять откуда прилетело. Даже не представляю как проходить эту игру на Mein leben.
Игра мне в целом понравилась и я не жалею о покупке, но после офигенной первой игры и отличного дополнения я ожидал большего.
|
Хорошие замечания, уместные, спасибо. Хотя я не согласен, отвечу для проформы, но мнение имеет основания! :)
Я не согласен с тем, что сюжет хуже, — хотя третий акт слегка проседает, когда на это указали, я подумал и принимаю.
Атмосфера изменена, факт, но «атмосфера» на то и «атмосфера», что не может быть хуже или лучше, она разная и всё. Концовка мне понравилась, я кайфанул.
Левелдизайн — ну да, не очень яркий, но мне понравилось как структурно устроены локации.
Как аддон она не ощущается благодаря переписанной механике.
С балансом сложности согласен абсолютно, но после того, как я отстримил, я не рискнул о ней сильно распаляться, использовал советы Васи.
|
Немного оффтопа
Атмосфера изменена, факт, но «атмосфера» на то и «атмосфера», что не может быть хуже или лучше, она разная и всё. Концовка мне понравилась, я кайфанул.
Эти бы слова да к «Кингсман: Золотое Кольцо» ))).
P.S.: не думаю, что Дима отнесется к этим словам на 100% серьезно, но найдутся те, кто так сделают, так что маленькая ремарка (чтобы прикрыть себе задницу) — ясное дело, что во-второй части фильма сменилась не только и не столько атмосфера, сколько направленность. Просто мне второй фильм понравился и я не разделяю негодования Димы ).
|
Атмосфера изменена, факт, но «атмосфера» на то и «атмосфера», что не может быть хуже или лучше, она разная и всё. Концовка мне понравилась, я кайфанул.
Не играл в Вульф, да и вообще мимопроходил, но с этим утверждением не могу согласиться, так как изменившуюся атмосферу игр можно оценивать с точки зрения уместности использования в игре с определенным жанром и форматом. К примеру, Крутой Сэм 2 был неудачным по причине смены атмосферы на детсадовкую пиу-пиу, хотя геймплейно игра все также была мясным шутером как и оригинал. Left 4 dead 2 с дневными миссиями потерял на тех уровнях атмосферу страха первой части, где было ощущение того, что все, даже время суток, было настроено против игрока. Я бы еще и HL2 привел бы в пример, так как по аналогии, добавив вроде как другую понравившуюся многим другую атмосферу злобного гнета властью и безысходного разрушенного мира, Вэлв похерили атмосферу выживания на фоне развивающейся катастрофы. И все было бы ладно, если бы очкарик с монтировкой выступал в роли пешки снова случайно оказавшегося среди серьезных событий, а не супергероя в красном плаще.
Поэтому если игра делается по канонам стандартного сиквела, не меняя жанр и ключевые особенности, то видоизмененная атмосфера игры может и как правило идет игре в минус, пускай и по большей части субъективный.
|
Полностью согласен.
Я тупо бросил играть(благо, не купил, а через шеринг гонял у дяди Габена), когда все начало скатываться в этот, имхо, омерзительный треш, цирк, и бред. New Order и Old Blood были в этом плане прекрасны, они не перегибали палку, и были вполне в духе старых Вульфов. А этот решил пойти во все тяжкие, треш-трешем, мерзость и так далее (Мне этот треш реально был мерзок, перегнули палку). Еще и море соплей и драмы развели вокруг Би Джея, превратив его из машины для уничтожения наци в драматического и трагического героя, с тяжелым прошлым.
Ну и самое смешное — игра стала настолько политкорректной, со всеми этими идеями свободы, братства и объединения во имя освобождения, что — meh. Не этого я ждал от Вульфа.
Ну и как сказали, да, игра совершенно не изменилась, что не есть хорошо, так как Вульфы не очень интересные шутеры в плане стрельбы. Сложность тупо выкрутили в максы, локации унылейшие враги туповаты. Учитывая, что предыдущие два Вульфа были «Похвально» — наличие здесь «Изюма» — это прям меня вводить в глубочайшее недоумение -_-
В общем, сказать, что я разочарован — не сказать ничего. Главное разочарование года, не меньше. Лучший шутер года — Prey (хотя он вообще не про это -_-). ИМХО, если Вульф возглавит список «Лучшие игры 2017» — это будет невероятное фиаско -_-
|
Главное разочарование года, не меньше. Лучший шутер года — Prey (хотя он вообще не про это -_-). ИМХО, если Вульф возглавит список «Лучшие игры 2017» — это будет невероятное фиаско -_-Вульф всё равно будет лучшим сингловым шутером, потому что конкурентов то особо и нету. Колда это обычный скриптовый тир, в баттлфилде с баттлфронтом сингл вообще всерьез рассматривать не стоит, а Прей ближе к rpg.
|
КоД, Батлфронт я даже не рассматриваю (КоД слишком тир и штампы (IW был поинтереснее в этом плане), в Батлфронте сингла вообще нет, если не путаю). Прей же — шутер с элементами РПГ, но это шутер, и вполне себе с этой ролью справляется.
|
Игру купил по предзаказу (как и прошлые вульфы). Прошел дважды (как и прошлые части). Но! Я не готов говорить что это хорошая игра. Как по мне это игра для американцев, про американцев, я же могу признать только качество боевик, но не сюжета. Второе прохождение было на быстрой перемотке. Если брать за основу «покупай по тому что это „качественный сингл и хороший шутер“ — то да, я согласен с позицией Кунгурова, но если покупать ради сюжета — то я мимо. С другой стороны полную картину о игре я смогу составить только после выхода ДЛС.
|
Котик хорош. Буду голосовать за него. Долой мультиплеер, даешь синглы с сюжетами.
Отличный обзор. Дельный и забавный.
|
К сожалению — самый громкий и четки голос для издателя (и разработчиков, особенно им) это прибыль. Сухая, стервозная, безликая прибыль. Цифры. И цифры говорят (смотря статистику Стима), что мультиплеер куда лучшее продается, что заставляет и издателей, и разработчиков делать соответствующие акценты
|
Абсолютно не согласен с разделением игры на сложную и легкую. На консолях может быть и да. Но на компе если у тебя прямые руки, то ты и на предпоследней сложности можешь себя комфортно чувствовать, играя в мясо, а не в укрытия. Но при этом тебе уже нужны тактики, выбор оружия, правильная прокачка, экономия патронов, стелс далеко не обязателен, однако его вкрапления в твой геймплей так же помогают и при этом не выделяются.
Да, ребят, оптический прицел на лазеркрафте такой же бесполезный как на штурмовой винтовке или все же можно сделать из лазера полноценную снайперскую винтовку?
|
"Абсолютно не согласен" «Хотя на консоях может быть и да» :)
|
Ну учитывая то, как ты круто стреляешь с геймпада, то действительно «может быть».
|
На «I'm death incarnate» обычно ты умираешь после 3-4 попаданий, при фулл броне и нормальном оверчарже ХП. Так что мясо чаще всего срабатывает только в узких коридорах, где тебе хватит двух обойм в дробовике чтобы вынести половину уровня. На открытых локациях это ад. Мне убежище манхеттенского сопротивления и здание суда немало нервов попортили как раз в связи с постоянным уроном со всех сторон.
|
Хз, на этой же самой сложности я умудрялся и бегать, и убивать, и не умирать. Проблемы возникали только при появлении врагов, которых убить сложнее, чем с пары тычков.
Суд — 4 смерти на старте, выработка минимальной тактики и готово. Банально бегу сначала в одно место по пути всех убивая, там отсиживаюсь и жду пока ближайшие противники подбегут, что бы я их убил из тяжелого дробовика, затем бегу на стойку судьи, оттуда всех убиваю, бегу обратно, жду когда откроются двери и дальше туда, там уже ничего сложного.
Манхетенское сопротивление прошел с одной смертью из-за собственного же тупника и бл*дских дронов.
Единственное место где я застрял — при разрушении дома где надо отсоединять крючья я попал в ситуацию, где у меня нет патронов и гранат, а мне надо завалить этих кибер-людей бесконечно спавнившихся и внизу прибить тяжелого солдата с убер-дробовиком. Но и то обошлось без загрузок ранних сохранений.
|
А я вот согласен, что сложность игры кривая: я начал игры на уровне сложности «Я Жуткий Билли», но по факту не успел даже выехать на коляске в первую дверь, не говоря уже о том, чтобы развернуться, как умер, по ощущениям просто от того, что враг в меня пукнул, поэтому понизил сложность до «Победа или смерть». Еще я словил жуткую боль в пятой точке на моменте в суде, потому что патронов почти нет, враги лезут из всех щелей, убивают в буквальном смысле с одного тычка, а ведь это было даже не на предпоследней сложности («Я Жуткий Билли»)… Впрочем стоит отметить, что при этом враги достаточно тупы: пытался выполнить условия перка по убийству врагов их же гранатами, даже подобрал место где в теории это можно сделать, и даже от трех врагов можно в буквальном смысле слова бегать кругами вокруг одинокого столба и они будут тупить и даже вероятно будут убивать друг друга (да, у врагов тут есть Freeeeendly fire).
|
Хрен знает, я все попадания отчетливо чувствовал, и хоть убивали действительно часто, но убивали меня, потому что я тупил или плохо стрелял, а не потому что там противник не там заспавнился или еще что-то. Тот же суд, как я написал выше, прошел за пять жизней, просто метко стреляя и быстро бегая.
|
Не играл,
P.S. Аргументы в духе: «Посмотрите на него, ему не нравится абсурд, когда в игре роботы в шестидесятых, Гитлер на Венере и герой, убивающий целые армии», пожалуйста, не применяйте. Ещё вроде никто не отменял возможности присутствия фантастических элементов как в драме, так и в комедии в равной степени. Разделяйте художественные жанры — фантастика, фэнтези, реализм и тому подобное, — от литературных: драма, комедия, трагикомедия и т.д.
|
Прошёл два раза New Order с большим удовольствием. А приквел к нему прошёл один раз, но испытания были весьма сложными и заставляли по-потеть. К сожалению ноут не потянул The New Colossus (проц и видюха слабые). Но как обновлю всю систему куплю одним из первых!
А на счёт оценки полностью согласен. Смотрел стримы от «Всякий случай» с Картохй и это было супер! The New Colossus настоящий шедевр 2017 года и как по мне, она — игра года, шутер года, саундтрек года и так далее…
|
|
Как зарплату дадут куплю, задерживают гады.
|
Не купил, но и псом становится не хочется, но денег нет, так ещё и в очереди уже стоит сборник Supegiant games. Короче проще забыть о существовании вульфика года на 2.
|
Кто-то купил, а кто-то пес XD
|
К сожалению пока что я пёс. НО! Как только будут деньги под конец месяца, первым делом закажу себе версию для PS4. «ААААААААРРРРРР эдишен» решил просто попробовать, пойдет она на моем полене или все же придется переходить на консоль.
Честно говоря, я лучше 4 раза куплю Wolfenstein, чем какую-нибудь другую ААА-игру от других разработчиков и издателей, которые забыли, что игры это не только бизнес и дрочево миллиарда значков на мини-карте.
|
Дааа, классический сингл потихоньку вымирает. Сначало обзор на Prey от Трости, теперь на Вульф от Кунгурыча.
|
Рискну предположить что тут речь шла скорее о качественных синглплеерных шутерах, видимо их популярность сильно падает, сейчас по моему кроме беседки их уже никто и не делает(дум, прей, вульфенштайн) и могут вообще перестать делать, ну или я просто вспомнить из последнего ничего не могу :)
З.Ы. Честно говоря дивинити ориджинал син 1/2 вообще язык не поворачивается назвать синглплеерными с его то крутым коопом)
|
Рискну предположить что тут речь шла скорее о качественных синглплеерных шутерах, видимо их популярность сильно падает, сейчас по моему кроме беседки их уже никто и не делает(дум, прей, вульфенштайн) и могут вообще перестать делать, ну или я просто вспомнить из последнего ничего не могу :)Значит популярность конвейера Юбисофт (Ассассины, ФарКрай) падает, раз их вспомнить уже не можешь. Были ещё Quantum Break и Tomb Raider. Если заглянуть в каталог Стима то ещё немало более-менее играбельных однопользовательских шутеров можно назвать. Да, не все их них изумительны, но это можно сказать об играх любого жанра.
|
Мне игра понравилась, но показалась несколько короткой. Ощущение, будто часть сюжета просто в игру не попала. Если Грейс и сопряженные с ней персонажи существенно повлияли на развитие сюжета, то зачем мы приглашали Хортона, я так и не понял — до конца игры он ничего полезного не делает, и даже инфы никакой толком не дает.
Касательно механики, в игре много моментов, когда сильно не хватает вменяемого прицельного дальнобойного оружия. В The New Order хотя бы снайперка была.
|
Офигенная игра. Претензии есть, но они в первую очередь к стелсу, он как был в Новом Порядке надстройкой «чтоб было», таким же и остался. Даже «нытьё» Блазковица и мелькающий тут и там феминизм ни разу не мешали. Кстати, а почему ни слова про
сценки на корабле?
пение Сигурд, Макс обыгрывает Сета в шахматы, mother-swashing toilet, в конце-концов
|
За обзор респект.Теперь вопрос: стоит ли покупать игру если собираюсь играть через Playkey, ибо у меня с компом совсем большие проблемы, а денег не особо нету.Стоит ли её ждать там, птмчт обзоры на неё очень заходят и в целом игруля топыч.
|
Игра значительно хуже предыдущей. Какие-то однотипные противники, атмосферы ноль, сюжет тоже херь какая-то с тупой концовкой ни о чем. Самоповторы… В первой части лететь на луну было реально прикольно, а тут Венера. Ооо, очень круто рассказанный дважды анекдот… Игра середняк, не более.
|
обзор шикарный!
от котика лицо треснуло~ *умиляется*
|
Какой милый котик
|
|
Обзор ну просто иисусий. Неистово сочный, увлеченно смотрится от начала до конца. Но вот по оценке игры действительно вопросы, так как обилие достаточно аргументированных отзывов о не самом изюмительном качестве игры заставляет задуматься. Честно говоря, реально хуже, когда обзорщик лишний раз нахваливает игру, создавая у зрителя завышенные ожидания. Нужно больше критики.
|
Хочется добавить про то, как в Беседке относятся к старым играм. В New Order был эпизод-сон-пасхалка на старый Вульф 3D. В DOOM была возможность открывать классические карты из DOOM 1 и 2 начала 90-х. В New Collossus есть Вульф 3D, названный Вульфстоуном, состоящим из шести уровней, и сюжет про то, как храбрый нацист сражается с Блазковицем и повстанцами. Портреты Гитлера заменены на портреты Бласковица, и заместо свастики эмлбема Крайзау(Или как их там). Я лично дошел до четвертого уровня. Прикольное ощущение, когда отрываешься от сингла New Collossus, для того, чтобы среди одинаковых спрайтовых стен найти этот чертов лифт, выбраться с уровня и заработать как можно больше очков.
|
Ощущение, будто чумоданы опять завезли. Это особенно детектится по надоевшей рекламе сиджа уже. Кстати, говоря о пиратстве, а вы заплатили создателям FaceRig, чтобы использовать их технологию в создании материала, на котором вы зарабатываете деньги?
По сути весь обзор: игра сингл — наш выбор. При этом тут же говорите, что 30% игры — это катсцены и диалоги… в мясном шутане. Что на высоком уровне сложности игра превращается в рельсу с укрытиями для геймпадов, а не в спинномозговой шутер, который геймпады не потянут. Что игра на десять часов, но стоит все 60$, хотя вырежи ты синематик, который никто не просил, и игру можно было бы продавать за двадцатку и сделать в два раза быстрее. Что декорации там одни — нацистские туннели и лабы, а распиаренный в трейлерах уровень америки 60-х — это микроуровень на двадцать минут с небольшим возвращением в виде сайдквеста, и что опять интересных сеттингов там нет. Как и сюжета. Весь сюжет — это катсцены. И катсцены — это игра маленького театра в четырех стенах. И если вырезать все каты, то останется голая игра — средний коридорный рельсовый шутан уровня поляков, который просто тупо раздули ненужным синематиком, чтобы продавать как триплэй.
В общем плохой, продажный и неинтересный обзор. Раз уж затронули тему, то лучше бы уж поговорили о проблемах сингла, почему он не продается. Разобрали бы проблемы раздутых ненужных бюджетов, синематиков, обязательная продажа игры как триплэй. От этого было бы больше пользы, потому что может быть издатели бы прислушивались и перестали бы сливать деньги в унитаз на бюджет и синематик, а просто делали хорошие игры и продавали их по умеренным ценам в цифровом онли формате, но с грамотной рекламой. А так это шутерок на вечерок, не самый лучший, но требуют за него 2к рублей. Ясень пень его никто покупать не будет. И лучше бы вы тратили силы на перевоспитание издателей, а не на оскорбление собственной аудитории за чумоданы. Люди не дураки и понимают, что 2к игра не стоит, а на консолях и 4-5к, но вы в лицо оскорбляете свою аудиторию, вместо того, чтобы поругать издателя за такую идиотскую политику игропроизводства.
|
Если они начнут «воспитывать» издателей, то с голой жопой на улице останутся. И начинание с себя (в данном случае покупка лицензии, да и в других аспектах жизни) не работает как факт.
|
Это особенно детектится по надоевшей рекламе сиджа уже.
Реклама Сиджа на SG, лол.
перестали бы сливать деньги в унитаз на бюджет
Эмммммм… Гуру, научи меня, как можно слить бюджет на бюджет? А то я видимо не шарю, ты-то явно эксперт в этом деле, целиком понимаешь принципы ценообразования и точно знаешь что лучше для индустрии и что игры на самом деле делаются в гараже двумя друзьями, которым не нужно платить зарплаты и которым не нужно покупать права на интеллектуальную собственность.
Ну а катсцены — это вообще ненужный мусор, всегда говорил, что без них Анчартед был бы в сотни раз круче, а TLOU и подавно, только тормозит развитие игр, да и музыка тоже не нужна, зачем? Это же «мясной шутер». И диалоги не нужны, и персонажи тоже, нужно только мясо, в которое можно стрелять, вот он, рецепт идеальной игры. А, ну да любой обзор, мнение в котором не совпадает с твоим является продажным, естественно.
А если серьёзно, у тебя рассуждения, как у подростка, считающего что он разобрался во всех тонкостях мироздания и точно знает как лучше и что только его мнение имеет силу, а все кто не согласен «Фу-фу-фу, продались». Перед тем как швыряться обвинениями, можно хотя бы подучить матчасть, узнать, что в Сиджулю тут уже 2 года непрерывно играют и пилят нарезки, а с недавних пор ещё и почти ежедневно его стримят вне СГ, потому им это нравится, ни один нормальный человек не будет тратить 1000 часов жизни на игру, только потому, что ему занесли чемоданы. И представь себе, игровая индустрия — это уже давно бизнес, в котором крутятся огромные деньги и игры делают обширные команды, каждому члену которых нужно на что-то жить, а учитывая, что современного геймера уже мало чем можно удивить, приходится изгаляться создавая новые технологии, которые никогда не стоят дёшево, бюджеты и дальше будут расти, потому что это необходимо, с каждым новым консольным поколением игры требуют больших затрат, а соответственно и цена на единицу продукции будет выше и это абсолютно нормально. И 2000 это не много денег для игры, если ты не можешь позволить себе выделить 2000-4000 в месяц на свои нужды, то ты либо школьник на мамкиной шее (что вероятно, учитывая наличие у тебя ПК, способного потянуть современные игры), либо очень сильно ошибся с выбором профессии.
Эх, когда уже настанет тот славный день, когда блаженные поймут, что качество игры зависит не от её продолжительности?
|
Уууу, сколько все ты намешал. И лично оскорбить успел, и другие жанры намешал, теорию струн разве что не притянул за уши.
Гуру, научи меня, как можно слить бюджет на бюджет?
Когда ты сливаешь все деньги на синематик, чтобы раздуть средний рельсовый шутанчик до триплэй. В частности — это пререндеры, режиссеры, сценаристы, постановщики, арт-оформители и т. п. которые жрут зарплаты много, а отдача — кинцо. И это при проблеме физических носителей, что ДИСК сжирает больше половины дохода от проданной копии, но из-за ДИСКА ты не можешь уменьшать цену на цифровую версию, тогда ДИСКИ никто не будет покупать. А если ограничиться лишь цифровым изданием, то и синематик не надо пилить, не нужно филлеровать пустое место на блюрее, не нужно засирать игровое время аш 30% кинца.
Ну а катсцены — это вообще ненужный мусор, всегда говорил, что без них Анчартед был бы в сотни раз круче, а TLOU
В вольфе кинцо разделено от геймплея жирной и четкой чертой: вот игра, а вот кинцо. А твоих же примерах все катсцены грамотно вплетены в геймплей и сделаны на движке игры и плавно переходят от игры в кино и от кина в игру. В вольфе же все кинцо — пререндер, либо же ингейм катсцена, где у тебя полностью отбирают управление и ты вынужден просто СМОТРЕТЬ, а не принимать участите в течение 5-15 минут.
А, ну да любой обзор, мнение в котором не совпадает с твоим является продажным, естественно.
На вольф уже сделаны десятки обзоров, где были упомянуты минусы игры, которых нет в обзоре на сг. Умалчивание минусов — признак чумоданов.
Перед тем как швыряться обвинениями, можно хотя бы подучить матчасть, узнать, что в Сиджулю тут уже 2 года непрерывно играют и пилят нарезки, а с недавних пор ещё и почти ежедневно его стримят вне СГ, потому им это нравится, ни один нормальный человек не будет тратить 1000 часов жизни на игру, только потому, что ему занесли чемоданы.
Ни один нормальный адекватный человек не станет пихать свое увлечение В КАЖДЫЙ материал на СГ. Пошутили один раз — и ладно. Но они пихают СИДЖ в КАЖДЫЙ материал в течение уже второго года. Даже отпетый школьник бы понял, что чувство меры знать нужно.
что современного геймера уже мало чем можно удивить, приходится изгаляться создавая новые технологии, которые никогда не стоят дёшево, бюджеты и дальше будут расти, потому что это необходимо, с каждым новым консольным поколением игры требуют больших затрат, а соответственно и цена на единицу продукции будет выше и это абсолютно нормально.
Ну да, то-то индюшка загневает и умирает, разрабы в инди не идут — денег не приносит.
И 2000 это не много денег для игры, если ты не можешь позволить себе выделить 2000-4000 в месяц на свои нужды, то ты либо школьник на мамкиной шее (что вероятно, учитывая наличие у тебя ПК, способного потянуть современные игры), либо очень сильно ошибся с выбором профессии.
Начнем с того, что средняя зп по россии — 25к, это официально. А если брать по регионам, то и 16к. А средний ипотечный взнос составляет 12-24к в зависимости от региона и жилья. Так что незнание реальной жизни в РФ показываешь здесь только ты, прикрываясь оскорблениями про школолят, хотя сам с синдромом консольной элиты, а все пекари — холопы-нищеброды.
Да и твоя фраза:
И 2000 это не много денег для игры, если ты не можешь позволить себе выделить 2000-4000 в месяц на свои нужды
Одна лишь твоя мысль: Игры — это НУЖДА, ради который ты должен делать КАРЬЕРУ и много ЗАРАБАТЫВАТЬ, чтобы ИГРАТЬ В ИГРЫ! С такой философией ясень пень консоли и синглы начнут вымирать, если синглплеерные игры и консоли — это РОСКОШЬ, которая обычным людям не должна быть доступна.
|
Во-первых, я просил, как можно слить «Бюджет на бюджет», а ты мне про синематики, ну ок, забьём.
Во-вторых, аудитория любит Сидж, авторы любят Сидж, с какой стати им перестань его использовать, учитывая, что он давно стал локал мемом?
В-третьих, разрабы идут в инди, потому что там нет руки издателя, которая будут портить их видение игры.
В-четвёртых, я как бы не попрекал тебя в незнании реальных условий жизни в стране, но тоже забьём. Мне искренне плевать на среднюю зарплату в стране, я знаю, что с ней всё плохо, но тот кто ищет, тот всегда найдёт, если у тебя нет денег на себя, то это только твои проблемы.
Ну и моя любимая часть, про «консольную элиту», видимо туда пускают людей у которых за всю жизнь из консолек была только Сега, ок, я думал, что там построже отбор.
Одна лишь твоя мысль: Игры — это НУЖДА
Ага, я тут помимо консольщика ещё и наркоманом заделался, лол. Ща бы ещё философию человека определять по одной вырванной из контекста фразе в интернете, крайне умно. Делать карьеру и хорошо зарабатывать нужно хотя бы для того, чтобы тебе не приходилось жить в халупе, питаться только продуктами «по акции» и ныть из-за того, какими огромными деньгами для тебя являются 2000 рублей. Люди зарабатывают деньги, чтобы жить лучше, если ты их зарабатываешь только чтобы выживать, то поздравляю, ты ошибся с выбором профессии.
Два раза попытался наклеить на меня ярлык и оба раза мимо, плохо стараешься, плохо.
|
Фраза:
если ты не можешь позволить себе выделить 2000-4000 в месяц на свои нужды
Принадлежит тебе. Что у тебя игры=нужды. Я то и без игр спокойно проживу, чтоы выделять на них в месяц 2-4к, а то и больше, если игр несколько, то тут и на 12-16к можно разориться.
Люди зарабатывают деньги, чтобы жить лучше, если ты их зарабатываешь только чтобы выживать, то поздравляю, ты ошибся с выбором профессии.
Таки если ты будешь работать=много зарабатывать, то у тебя не будет времени, сил и желания играть в игры. Чаще «заработчики» покупают игры и консоли своим детям, а сами целый день тусуются на работе, а по вечерам в клубах, в отпусках заграном или на шлюх все спускают, а не играют дома в игры.
|
Работаю вахтами по 2 недели, мне норм, хороший заработок (для этой страны) и куча свободного времени. Не у всех людей интересы ограничиваются шлюхами и бухлом. А уж заводить детей, зная, что ты не сможешь обеспечить их либо деньгами, либо своим присутствием — это зашквар.
|
Ох, вот бы сейчас свои финансовые проблемы, ну или проблемы свой страны, перекладывать на разработчиков, работающих в совершенно других условиях, давайте в принципе по самым отстающим в развитии странам равняться и не производить с теми затратами, которые они не могут потянуть. Да и вообще, когда депозит в нормальном заведении в пятничный вечер в глубокой Сибири от 3000 за столик, то шутерок на вечерок за 2000 вполне себе сопоставим по цене. А если вы рассматриваете игры как ежедневное занятие, то добро пожаловать в мир сессионок и процедурно-генерируемых дрочилен, ни чего плохого в них не вижу. Дмитрий в обзоре четко дает понять, что главное достоинство игры — постановка каждой игровой ситуации — что присуще вымирающему сегодня качественному синглу. И зачем отпиливать от него куски только ради снижения стоимости, ваши размышления ответа не дают. Если вам не понравилась игра — высказаться ваше право — но раздувать свое негодование до размеров индустриального масштаба по этому поводу нелепо. Я вот еще не играл, но позиция Дмитрия хорошо выстроена и мне понятна, а вот ваша просто несвязный град из негатива в сторону игры, сайта и индустрии.
|
Тот же самый Дмитрий в том же самом обзоре сказал прямым текстом, что Прей и Дисхоноред 2 провалились от той же беседки в продажах, ПОЭТОМУ!!! Вы должны купить вольф2, потому что сингл умирает. Вот вся мысль Дмитрия. Так что о проблемах индустрии начал автор еще в своем видео.
И зачем отпиливать от него куски только ради снижения стоимости, ваши размышления ответа не дают.
Чтобы они не проваливались в продажах. Чтобы они отбивали бюджет. Чтобы таких игр больше делать, а не забивать на производство сингла и переходить к производству игр-сервисов.
работающих в совершенно других условиях
Сингл ВО ВСЕМ мире умирает, а не только у нас в стране. Условия везде одинаковые: доминирование мобилок и мморпг, которые сжирают бОльшую часть времени и внимания игроков. Это везде так, а не только у нас. И требовать от игрока 2-5к рублей или фуллпрайс 60$ за шутерок на вечерок, в котором сделай даунгрейд графона, и он будет ХУЖЕ геймплейно шутанов середины нулевых, а потом еще жаловаться, что он снова провалился в продаже, вот это проблема синга сегодня.
|
Вы все причины в одну кучу собираете, и плохое качество игр, и высокие цены, и несоответствие предпочтениям покупателей, но решение почему-то у вас только в ценовой политике кроется, а, на мой взгляд, из затронутых она самая незначительная.
«доминирование мобилок и мморпг, которые сжирают бОльшую часть времени и внимания игроков.» — основная причина, и дело не в цене и издержках, а в том что образ жизни основных потребителей таков, что им нужны легко контролируемые, а значит портативные и непродолжительные, тайм киллеры желательно с максимальным социальным вовлечением.
«Чтобы они не проваливались в продажах. Чтобы они отбивали бюджет. Чтобы таких игр больше делать, а не забивать на производство сингла и переходить к производству игр-сервисов.» — вы видимо разницы не понимаете между окупаемостью, чистой прибылью и экономической эффективностью — проблема не в том, что они не окупаются или не приносят прибыли, а в том что они экономически неэффективны в сравнении с трэндовыми направлениями в индустрии, и сокращение издержек путем отпиливания, считай понижения качества игры, этого не изменит.
«Тот же самый Дмитрий в том же самом обзоре сказал прямым текстом, что Прей и Дисхоноред 2 провалились от той же беседки в продажах, ПОЭТОМУ!!! Вы должны купить вольф2, потому что сингл умирает. Вот вся мысль Дмитрия.» — по мне так, это просто мощная, пафосная лебединая песня о синглплеере, серьезно поднимать проблемы индустрии, а естественный ход вещей сложно назвать проблемой, используя, говорящего кота, Дмитрий и не собирался.
«Условия везде одинаковые» — ну серьезно, разве не очевидно, что я имел ввиду экономическое благосостояние населения, а не тенденции рынка видио игр, кто бы на Россию вообще смотрел, как на большого игрока влияющего на тренды.
|
Игра шикарна, но мне показалось что локаций меньше, чем в The New Order. Хотелось увидеть больше городов Америки например, Лас-вегас или Лос Андджелес или устройть перестрелку в захваченном нацистами белом доме в Вашингтоне, ведь небольшой кусочек Розвелла такой классный!
Отсутсвие выбора глав также немного разочаровало как и
Спойлер
Отсутствие финального босса! Бласко просто зарезал Энгель как рядового противника
Но несмотря на это, игрой я доволен и жду кибер-гитлера в третьей части.
|
Лапки!
|
Имперский кот Оху*нен ))
За сингловые проекты, только за них!!! )))
10 nazi skum из 10
|
Пожалуй лучшая игра этой осени!
|
Я больше скажу — Игра года!
|
и ни слова про хранилище, а оно уже открылось!
|
В игре отличный сюжет и геймплей, но вот оптимизация подкачала. Особенно обидно что я ждал эту игру и сделал предзаказ но так и не смог нормально поиграть из за багов. А разработчики не спешат с патчами. После такого желание предзаказывать и покупать на старте как то пропадает, знал бы что так будет-купил бы на распродаже
|
Вот значит тут выдвигается тезис о том, что игры-сервисы с лутбоксами и прочей ерундой продаются как горячие пирожки, а хорошие, качественные синглы — нет. Мне вот интересно в чем тут на самом деле кроется проблема. Так как никакой статистики у меня нет я могу рассуждать только отталкиваясь от личного опыта и вот что получается: когда вышел прей я его попробовал, покупать не стал потому что играть было откровенно скучно, если не вдаваться в подробности. Потом вышел вульф, его я тоже попробовал и тоже не стал покупать, потому что абсолютно сломанный баланс сложности, коричневые враги сливающиеся с коричневым окружением, а в некоторых локациях я блуждал по несколько минут в поисках куда же мне надо идти (маркеры подсказок иногда совсем сломаны и могут указывать в противоположную сторону, а левелдизайн там… ну такое) в общем после дума играть в вульф было «ниочинь».
Ну а вишенкой на этом торте, конечно же, является ценовая политика, беседочка упорно предлагает мне покупать игрыза 60 долларов, что при нынешнем курсе совершенно конская цена. В то время как я купил Divinity: Original Sin 2 и NieR:Automata (это всё, что я купил в 2017 :3) за 25-30 долларов и это отличные игры от которых я получил массу удовольствия, а играя в прей и вульф я сидел и делал «meh...», так может всё таки проблема не только в том, что игроки хотят покупать только лутбоксы в играх-сервисах? Может просто вот эти синглы, которые Дима призывает покупать, не настолько хороши?
Хотя скорее просто определённые игры интересны определённой аудитории, которая не настолько большая, чтоб сделать хорошие продажи. Я не знаю как продался тот же нир или дивинити, но Deus Ex: Mankind Divided, допустим, который мне очень нравится, не смог нормально продаться. С другой стороны всегда ведь есть ведьмак 3 у которого всё было отлично.
Так что и не купил и не пёс, просто игры мне не понравились.
|
Как же скучно мы жили при Кулакове и Тростенюке… Всё было размеренно, качественно и предсказуемо.
Давай, Димон, я в тебя верю! :)
Кто если не ты придумает СПГС в ФПС.
Кто поставит котика в шлеме времён первой мировой (пардон, если лажаю по фактике).
Кто будет делать обзоры со спокойных квестов до мясных шутеров…
Это он, Келеброзавр!
Наш выбор!
|
Дима, полностью солидарен! десять выборов из одного!!!
|
А вообще интересно, как за последние годы изменилась моя точка зрения о пиратстве. Причём кардинально. В 16 лет я ещё бегал и кричал, мол: «На кой хрен мне одиночные игры покупать? Ведь можно спиратить, а с мультом так не прокатит! Я буду только онлайн брать!» И вот пишу это и думаю, каким был мудаком. Теперь синглплеер для меня святое, тем более в эти сложные времена.
Кстати, обзор просто космос! На Венере снимали? =)
|
«На кой хрен мне одиночные игры покупать? Ведь можно спиратить, а с мультом так не прокатит! Я буду только онлайн брать!»
Печально видеть людей, в особенности кого давно знаешь и вгоняющих нож в спину такими высказываниями( Нет на них СинглНаци!
P.S. Оу, оказывается есть коробочная версия Old Blood, а я и не знал)
|
Уж точно не пёс… Псом никогда не был и не буду. Зачем пиратить контент?? Если ты его не можешь купить, зачем тогда его тогда потреблять? Лучше покупать, и с чистой душой пользоваться.
|
Я пес. Извините все.
|
И никто не задал этого вопроса. Но меня дико парит. Как был сделан такой кот?
|
Блин, чувак, спасибо! Я уж реально подумал, что кого-то заставили нарисовать котяху в 3Д и запрограммили захват анимации с вебки. Фуф, всё намного проще оказалось. )
|
Пёс!
|
Ааааахахахахаха, Котя порадовал, очень крутой обзор, хоть мне игра зашла редне (чуть попозже попробую ещё раз, просто не фанат шутеров).
Но с обзором полностью согласен, с котей тем более, все круть! Обожаю Стопгейм именно за такой подход, когда каждый обзор это искусство, да ещё все правильно)))
|
Не трогайте одиночные компании долбаные толстосумы.Нахрен мультиплеер. Браво стопгейм.И котяра отличный.Берите как нового члена команды стопгейм.Давайте вместе боротся с произволом электроник артс и им подобным.Ведь игровая индустрия умирает с мультиплеером.Да будет революция))
|
Предлагаю уволить Кунгурова, а на его место поставить котейку.
|
У кота была самая крутая шляпа!
|
Жду Скидки, так что не пес. Кот шикарен
|
Плохо в этой игре, это как раз отсутствие импакта оружия, оно совсем не чувствуется, так что упоминание о чувстве оружия в начале обзора, это не правда. Так же ты совсем не понимаешь когда в тебя попадают, я 100 раз умирал, просто по тому что не замечал что в меня кто-то попадает.
Для меня в этой игре, все убила вылизывающая всех и вся толерантность, после появления черной тетки, изо рта которой льется мерзость мне было крайне не комфортно играть, но когда они начали просто ужасно, грязно, не смешно быдляцки выкрикивать оскорбления друг другу на корабле, я реально не выдержал и удалил игру.
Сложно любить игру, когда в перестрелках ты ждешь, когда же они законатся, даже поставив самый легкий уровень сложности, а в катсценах ты видишь набившую оскомину толерантность, феменизм и прочее.
Посмотрев потом на ютубе «Смешные» сцены про трахающуюся немку в батискафе, блюющего, ссущего гитлера, я еще раз утвердился в своем мнении по поводу этой игры.
Я люблю треш и угар в играх, а тем более тарантиновский треш и угар, но тут его нет, тут есть только пердежный и не смешной для меня юмор. Хотя, хорошие моменты конечно же были:
спойлер
Воскрешение ГГ из одной головы очень крутой поворот
Так же неочень понравилось нытье ГГ, не об этом всегда была игра, а о мужестве, не о том как он ссорится со своей беременной женой, или переживает травмы из детства. Где угодно, только не здесь.
Из хорошего, графику наконец починили и текстуры больше не грузятся налету при повороте в сторону.
|
Уже собирался купить, но жена меня опередила и подарила диск.
|
Обзор мимо меня, к сожалению. Я так привык к тому, что знаю с кем совпадает (или не совпадает) мое мнение из журналистов SG, что предварительно доверяю только их мнению. Дмитрий Кунгуров до этого о шутерах мало чего говорил, а стрим не добавил плюсика в его пользу. Еще и на геймпаде… это, честно говоря, вообще зашквар. Спасибо Константину Тростенюку — продал мне вульф во время стрима колды)
P.S. PUBG способен создавать много различных игровых ситуаций, в которых ты еще не был на протяжении довольно большого времени и про эту игру будут помнить не меньше, чем про вульф. Необходимость постоянного подключения к интернету — не характеристика интересности игр. Ни слова про музыку в игре, хоть я и слышу, что она хороша.
|
Так задача СГ не продать тебе игру, а высказать своё мнение о продукте, не зависимое от чемоданов с баблом, которые там Глебу заносят каждый раз. Ты можешь с ним согласиться или нет, а Костя как я помню, только при высадке в Нормандии сравнил 2 продукта и отправил CoD в утиль. Максим Кулаков в шутеры играл плохо, но ты доверял его мнению, хоть он былинный ПК боярин 80 уровня. Сколько раз Максим косплеил Джереми Реннера во всех шутерах и говорить не буду.
|
Не, ну слушай. Своё мнение они, как раз таки, высказывают для того, что бы продать мне игры. Если бы это так не работало — SG не существовало бы. И Максиму Кулакову я доверял в вопросах шутеров, потому что он в них достаточно много играл и высказывался о них. Я ж не говорю, что обзор плохой — я как и все люблю котиков) Но, как по мне, это не профильная работа Дмитрия. Если это его новое направление — то всяческих успехов в начинании!
|
Этот котик обязан быть в каждом обзоре! В КАЖДОМ СУКА!!! Я вас обожаю стопгейм!)
|
Я так понимаю, всех псов будут банить… Проект поддержу идеологически, хоть к шутанам равнодушен. И спасибо за замечательный обзор, Келебрыч!
P.S. (от непрофессионала) почему не прикрепил физиономии, которые корчил для кота?
|
Не согласен!!! Не согласен!!!
Долго зрела во мне эта мысль, но больше нет сил молчать.
Мои впечатления
Сюжет. Зачем вы цепляетесь к нему, черная женщина, фашизм, наци — да на дворе 21 век — геи, лесбиянки, однополые браки, в Германии официально признали третий пол, а Великобританий просит заменить «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы не обижать трансгендеров!!! Сюжет — пофиг.
В игровом процессе (проходил на средней сложности) для меня все не так просто, вроде бы и осталось все как в NO, но… Вот сцена где мы получаем бронекостюм. У меня аж глаза загорелись когда я его увидел на Бласко еще в трейлере, думал, что будут новые плюхи, там модули, супер подкаты, удары кулаком, да двойной прыжок вконце концов, а то стоишь попояс у забора и он залезть не может. А что получил, прыгать и бить пяткой пол, за всю игру выполнил это «ко-ко-комбо» раз 5, костюм забрали, а «супер удар» остался, зачем? Выглядывать из-за укрытий неинтересно, это же вульф ребята — мясо, немцы и бешеные перестрелки. Скрытые добивания шикарны, их стало больше и они стали злее, за них плюс. Как по мне оружие было лучше в NO, эта система улучшений мне не понравилась, а система выбора оружия это вообще сущий ад. Пулемет, пока не поставишь гвозди, стреляет как будто конфетами, с гвоздями урон зашибись, но пули медленные. Штурмгевер с бронебойными отличный аппарат, но поставил на него прицел и получил кастроавтомат и недоснайперку, стрельба только одиночными. И это еще при том что у этих двух оружий разброс и точность где-то: «Я попал?», «Нее, я чуть промазал где-то на километр вправо...» И каждый раз чтоб снять или поставить что-то на оружие нужно заходить в меню, нельзя было это сделать как в Кризисе? С такой точностью смысл ствить хедшоты, пробегал почти всю игру с двумя руками, 2 дробовика расковыривают кого угодно. Лазерная пушка, я так понял, это и есть снайперка, но блин, в NO я получил это оружие намного позже и оно было именно ОРУЖИЕ чтобы рвать немцев пачками, заряды экономил, прицел ставил чтоб много целей захватывать, оно было убер. Здесь же, его можно подзаряжать практически на каждом углу и немцев расщиплять на раз два. Кстати и само оружие убер из NC можно дозаряжать и дозаправлять, взял вначале уровня и еле плетешся с ним от заправки к заправке, как чемодан без ручки и нести тяжело и выбросить жалко. Не впечатлило оно меня вообще. Врагов кстати не такое уж и большое количество. Легкий, бронированый, тяжело бронированный, один вид роботов, два вида собак и вконце 2 больших робота, все легко ковыряется из тех же дробовиков. Ах да, еще большие робособаки, только вот если в пред части при её появлении сжимался сфинктеру меня, то здесь он сжимается у собаки. Вообще игра меня обламывала. Например, приходим мы к реактору с ядерной бомбой, нажали кнопку реактор открылся, где защита?!, где защитные турели?!, отряды супер солдат, собак и всего остального?!, нет, ну ладно, мы ведь просто минируем бункер с оборкомандо, оберкомандо бляха муха!!! Вышел небольшой отряд и умер. Потом катсцена, вышел, забрал ключи от быйка, ОТПУСТИЛ немца и… вот я думаю, сейчас погоня на байке, нитро, немцы там все дела перестрельные, ан нет((( Приехал домой поплакать да повспоминать жизнь-печаль свою. Об этом вообще не хочу писать, эти 3,14здастрадания Бласко по убитой подруге, там крылья, ангелы и его собственные душевные терзания заслуживают отдельного рассказа. Когда я получил новое тело, то прям воспрял духом, жене кричал, сейчас всё будет как в старые добрые, понеслась, малого на колени посадил, говорю:«Смотри Герка, папка будет нацей валить!!!», но чуда не случилось, геймплей наооборот как по мне просел, радовался только Бласко. А полет на Венеру!!! Да я устроил шухер прямо под носом «мой генераль», сел в капсулу (толком не охраняемую) и думаю ну вот сейчас, сейчас это же очевидно погоня, погоня, а нет, болт тебе, смотри кат сцену. А финальная «БЫТВА», ооо это нечто, каждый должен испробовать себя в такой заварухе. И после этой эпичной схватки тигра со львом, всё таки еще закралось предположение, что это не конец, может мне сейчас дадут порулить аусмерцером, побомбить лагеря фашистов, управлять отрядами сопротивления… эх. Уничтожение офицеров полный бред на пройденных локациях, потихому его убил и сбежал через КНОПКУ В МЕНЮ. ПРРР, чо за бред. Нахождение улучшений костюма: выбрал плечи, корсет нашел чисто случайно, игра закончилась, нахрен мне искать ходули!!! У меня ведь еще удар пяткой остался!!! Написал много и сумбурно, простите, но подведя итог скажу: игра мне ПОНРАВИЛАСЬ. Классный, но бестолковый шутан. После прохождения остро ощущались чувства, как после 3 Кризиса, все так носились с этой зеленой лягушкой, теселяцией, лысиной психа, перед его выходом, а в итоге лягушка недостаточно зелена и лысина с треугольниками, Стопгеймовцы окрестили его АДДОНОМ ко 2 части и поставили, вроде, «Похвально». Так вот, как по мне, этого же и заслуживает NC. Вот только она позиционирует себя как полноценное продолжение и у нас был Old Blood, намного, не побоюсь этого слова, которое одно время все стопгеймовцы так задрочили, что оно хотело пропасть из словарей, КА-НО-НИ-Ч-НЕЙ. NC немного пошел не туда, как CoD с роботами. А обзорщик так его восхвалял, что напомнил мне Логвинова обмазывающегося дисками CoD. Я никого не хочу обидеть, простите, если задену чьи-то чувства. Короче, 3 часть будет и надеюсь в неё добавять всё чего мне здесь не хватало.
P.S. Чуть не забыл, ездил еще на железной собаке — интересно, но мало, жалко что нельзя дальше с ней тусить, халтурный эпизод. Ненавижу бл*ть котов!!!
|
чЁ наезд за такой за мой комент?
для Вас сг(шников) нет не какого другого мнения кроме Этого?!
Да, буду ждать готе, ща может в пиратство ударюсь… мне еще и скидки нужны, вот такой Я еврей шекелей зажал и политика длс не чуть не лучше кейсов не забывайте кто издает вульфа и хватит хавать чужое мнение, имхо.
Даёшь шапки и броню для коня за 5$ и порезанный сюжетii1
и да, DooM 1Love 65ч. в стиме и 100% ачивки!
п.с. 13 и 14 года честна купил на распродаже две за 700 profit и ещё советую обзор глянуть Вот этого персонажа с ютьюба Егор Клёнов Как американцы спасли мир от фашистов, или Wolfenstein II: The New Colossus, мне он показался Более Честным!
|
Если тебе и правда 30 лет — соболезную.
|
Я не пиратил эту игру, дождусь когда стоимость упадет и плюс скидка, тогда куплю.А singleplayer игры вымирают потому что они стоят дорого и долго в них не по играешь, в отличии от мультиплеерных игр которые не не очень дорогие (есть и исключения) или вообще бесплатные а о ихней продолжительности я вообще молчу.Лично я предпочитаю коридорные singleplayer игры, в которых есть сюжет, начало и конец, не люблю песочницы где нужно бегать и развлекать себя самому ведь это должен делать разработчик.
|
Никогда не комментрирую ничего на сайте, но увидев этот обзор я не сдержался. Игру купил. Я сразу знал, что 2 часть будет круче, чем предыдущие. Сингл не умирает, сингл жив. Отличный обзор. Справедливая оценка, отличной игре.
Для комментирования необходима регистрация.
Прямой эфир
Черепашки-ниндзя — звёзды следующего дополнения для Injustice 2
Новости | Сегодня, 16:48
Победители конкурса по Project CARS 2 с самыми крутыми рулями
Новости | Сегодня, 16:43
Инфакт [10.11.2017]
Игровые видео новости | Сегодня, 16:39
Издатель Vampyr не планирует выпускать DLC для игры после релиза
Новости | Сегодня, 16:33
Индикатор №72 — Freaky Awesome, Hand of Fate 2, Hollow Knight…
Индикатор | Сегодня, 16:15
Activision очень хотела бы снять фильм по Overwatch
Новости | Сегодня, 16:10
Где и когда пройдёт The Game Awards в этом году
Новости | Сегодня, 15:57
Игрозор — новый главный на StopGame, пережитки gamescom…
Игрозор | Сегодня, 15:21
Квантовые перемещения в Star Citizen стали более интересными
Новости | Сегодня, 14:48
Инфакт [03.11.2017]
Игровые видео новости | Сегодня, 14:26
Super Mario Odyssey: Обзор
Обзоры игр | Сегодня, 13:34