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LEGO Pirates of the Caribbean

Платформа: 3DS, Mac, NDS, PC, PS3, PSP, WII, X360
Жанр: arcade
Дата выхода: 10 мая 2011 г.
Разработчик: Traveller's Tales
Издатель: Disney Interactive Studios
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